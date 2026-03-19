Ángel de Brito reveló por qué echaron a la Negra Vernaci de su trabajo

La radiofonía argentina vivió una jornada de máxima tensión este 18 de marzo de 2026 cuando se confirmó que la Negra Vernaci y Lizy Tagliani fueron desvinculadas de Pop Radio.

La noticia fue comunicada por Carlos Infante, gerente del Grupo Indalo, en medio de un corte de sus respectivos programas, incluyendo Arriba bebé. Ángel de Brito reveló en LAM que el detonante fue una desproporción financiera: “La Negra y Lizy les sale 50 palos y la mañana completa recauda 30 (millones), y ahí está el tema”.

A este déficit se sumó un quiebre en la relación laboral, ya que la locutora no hablaba con el gerente hace meses y recientemente insultó al CEO del grupo. Además, Pilar Smith explicó que Vernaci firmó con Olga para un programa diario y, ante el pedido de la radio de no hacerlo, ella solicitó un aumento que no fue concedido: “Le pidieron que no lo haga, ella pidió más plata para decirle no a Olga, y la radio no accedió”.

Al finalizar su ciclo La Negra Pop, Vernaci se refirió a lo sucedido: “Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero ya lo vamos a dar a conocer en el momento en el que consideremos que sea el adecuado. Pero bueno, nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época nada más”.

Este desenlace judicial inminente se suma a antecedentes de fuertes cruces, como cuando la conductora explotó contra Nancy Pazos en C5N cuestionándole: “¿Por qué necesitás ocupar mi lugar?”.