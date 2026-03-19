La Comisión de Neutrales de Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación oficial y los árbitros designados para la séptima fecha del Torneo Apertura. La acción comenzará este viernes por la noche y se extenderá hasta el domingo, con cruces que prometen modificar la tabla de posiciones.

La actividad arrancará este viernes en el Barrio Atlético. Trinidad recibirá a Carpintería a partir de las 21:30 en Primera División. El encargado de impartir justicia en este duelo inaugural será Federico Quiroga.

El grueso de la jornada se disputará el sábado, con siete encuentros programados para las 17 en Primera. Entre los duelos más destacados aparece el choque entre Colón y Alianza, que contará con el arbitraje de Marcelo Cruz, y el enfrentamiento entre Atenas y Peñarol, donde Rubén Fernández será el juez principal.

Además, López Peláez se mide con Sarmiento con Ignacio Aurtenechea como árbitro, Minero frente a Villa Ibáñez, en Juventud Unida, con Sergio González como juez, San Lorenzo y Unión tendrán a Eduardo Prior, Marquesado y Rivadavia a Enzo Gómez y Juventud Zondina vs. 9 de Julio a Gabriel Montilla.

La fecha bajará el telón el domingo con un solo encuentro de relevancia. Defensores de los Andes se medirá ante Sportivo Desamparados en la cancha de Peñarol. El partido comenzará a las 17 y tendrá a Ruth Díaz como la autoridad máxima en el campo de juego.

Con esta programación, los equipos locales buscan consolidar su juego en un torneo que no da tregua y donde cada punto vale oro para las aspiraciones de clasificación.

Tabla de posiciones