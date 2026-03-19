Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, lanzó una campaña virtual para reclutar espías dentro de Irán en medio de la guerra en Medio Oriente, en un intento por obtener información clave desde el interior del país enemigo. La iniciativa se difunde a través de redes sociales y canales digitales con mensajes directos dirigidos a la población iraní.

El mensaje invita a los ciudadanos a colaborar con frases como “tomar el destino en sus manos” y propone establecer contacto mediante líneas seguras. La estrategia apunta a captar informantes que puedan aportar datos sensibles en un contexto de enfrentamiento abierto entre ambos países.

La campaña se enmarca en una fase de guerra que no solo se libra en el plano militar, sino también en el terreno de la inteligencia y la ciberguerra. En las últimas semanas, Israel intensificó sus operaciones apoyándose en información provista por fuentes internas en territorio iraní, lo que evidencia la importancia de este tipo de reclutamiento.

Del lado iraní, la respuesta ha sido endurecer los controles. El gobierno impuso restricciones digitales y reforzó la vigilancia interna para evitar filtraciones, en un contexto donde ya se registraron detenciones de personas acusadas de espionaje y colaboración con potencias extranjeras.

Este escenario refleja una escalada en la llamada “guerra invisible”, donde el espionaje, la infiltración y las operaciones digitales cumplen un rol central. Analistas sostienen que estas acciones buscan debilitar desde adentro al adversario, en paralelo a los ataques militares sobre infraestructura y objetivos estratégicos.

Así, el conflicto entre Israel e Irán suma un nuevo frente, en el que la información se convierte en un recurso clave y donde la batalla también se libra en redes, dispositivos y canales clandestinos.