¡Bastones de mozzarella perfectos! El secreto del queso fundido
"Si hay una receta que siempre conquista a todos, son los bastones de mozzarella". Esta preparación, considerada "¡UNA BOMBA DE SABOR!", se ha convertido en una de las opciones más buscadas para acompañar picadas o cenas informales.
El objetivo es obtener piezas que resulten "doradas por fuera, cremosas por dentro y con ese efecto irresistible de queso fundido". Para elaborarlos, se necesitan 300 g de queso mozzarella, 2 huevos, 1 taza de pan rallado, ½ taza de harina, sal y pimienta a gusto, además de aceite para freír.
El proceso comienza cortando la mozzarella en bastones de tamaño similar. Luego, cada pieza debe pasarse primero por harina, sumergirse en huevo batido y, finalmente, cubrirse con pan rallado presionando bien para que se adhiera.
"La clave está en lograr una capa bien crocante que mantenga el queso en su interior para que, al morderlos, aparezca ese efecto de mozzarella fundida que tanto gusta". Para asegurar este resultado, se puede repetir el proceso de huevo y pan rallado una segunda vez.
Sin embargo, el éxito reside en la temperatura: "uno de los secretos más importantes de esta receta es llevar los bastones al freezer durante al menos 30 minutos antes de freírlos". Este paso permite que el queso se mantenga firme mientras el exterior se dora, "evitando que se derrita demasiado rápido".
Finalmente, se deben freír en aceite bien caliente durante pocos minutos, retirarlos sobre papel absorbente y servirlos con salsa de tomate, salsa picante o aderezos cremosos. Como snack o para reuniones, esta es "una receta simple, irresistible y perfecta para quienes aman el queso en todas sus formas".