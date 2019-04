Las alternativas para invertir los ahorros y no perder el poder adquisitivo

Controlar cuánto se gasta del sueldo y hacer compras de manera inteligente eligiendo los productos y servicios que cubran necesidades reales, son algunos de los consejos que cualquier persona debería poner en práctica. Más aún cuando se viven épocas de volatilidad económica, como sucede en la actualidad en la Argentina.

Estas estrategias se complementan con una cada vez más difícil de lograr a fin de mes: tener ahorros. Es que la alta tasa de inflación provoca una dispersión de los precios de las cosas, por lo que se pierde la referencia de cuánto debe costar un producto. Esto, sumado a la escalada del dólar en las últimas semanas, aniquila el poder adquisitivo de los salarios y, a la vez, la capacidad de guardar pesos.

No obstante, para quienes todavía conservan la capacidad de ahorro, DIARIO HUARPE realizó una lista de opciones a analizar al momento de invertir el dinero sin que pierda el poder adquisitivo.

Lo primero que se piensa es en comprar dólares, sin embargo, esto no es una inversión, sino un atesoramiento teniendo en cuenta que todas las monedas se devalúan, claro que a menos ritmo que lo hace el peso argentino. “Comprar dólares, no. La brecha entre comprador y vendedor es muy importante. Entonces, el capital de un pequeño ahorrista no es lo suficiente como para posicionarse en una moneda extranjera”, evaluó la economista Ana Kulichevsky.

Una de las alternativas es colocar la plata en plazo fijo. En la actualidad, no obstante, los bancos están ofreciendo una tasa de interés de 45% anual. Al respecto, el economista Fabián Saffe afirmó que “en esta situación de incertidumbre no tendría nada en plazo fijo ni en pesos”, sobre todo pensando en la posibilidad de una medida económica como la sucedida en 2001 con el denominado "corralito".

Ahorrar no sólo se limita a guardar el dinero, a veces también se puede atesorar el dinero mediante el consumo. Por ejemplo, se puede comprar mercadería no perecedera para varios meses y así adelantarse a la inflación resguardando el poder adquisitivo. Kulichevsky dijo que “tampoco tiene mucho sentido si van a quedan residuales y se termina tirando comida”, por lo que añadió: “Yo diría que hay que se inteligente, comprar lo que se sabe va a ser consumido en un tiempo prudente porque lamentablemente la mayoría de los argentinos vamos a perder frente a la inflación”.

Saffe profundizó sobre esta alternativa. “Se puede comprar ladrillo, hierro, un automóvil. Lo que se tenga a mano para preservar el poder de compra del peso. Al ahorro en pesos se lo come la inflación y en plazo fijo una medida cambiaria puede provocar que se convierta en un bono. Lo peor que se puede hacer es quedarse con el peso en la mano y perder plata”, subrayó.

También hay otras variantes como la adquisición de bonos, Leliq (Letras del Liquidez), bonos, fondos comunes de inversión u obligaciones negociables, pero cada una de ellas requieren un asesoramiento profesional en bancos o en la Bolsa de Comercio que se adecuen a la necesidad y las expectativas del ahorrista. Lo cierto es que ante los avatares de la economía es preciso estudiar cada una de las posibilidades para que a fin del sueldo no sobre tanto mes.