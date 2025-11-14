Las copas del Mundial, América y Finalissima llegan a Ullum: dónde y cuándo

Este domingo, la localidad de Ullum será sede de una exposición histórica organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Las copas del Mundo, América y Finalissima, obtenidas por la Selección Argentina en los últimos años, estarán a disposición del público en el Skatepark Municipal, en el marco del recorrido federal que busca acercar los logros del fútbol nacional a todo el país.

La actividad, que se desarrollará en horario de 9.00 a 13.30 horas, permitirá a los asistentes observar y fotografiarse con los trofeos de manera libre y gratuita. La iniciativa forma parte de una estrategia institucional destinada a compartir con las diferentes comunidades los hitos deportivos que marcaron una época dorada para el fútbol argentino.

Además de la exhibición de los trofeos, la jornada contará con música, actividades recreativas y la presencia de promotores que acompañarán la experiencia de los visitantes. Se recomienda a los interesados asistir con tiempo suficiente y asegurarse de llevar sus dispositivos electrónicos con carga suficiente para registrar fotografías y videos del acontecimiento.

La muestra representa una oportunidad única para que los residentes de Ullum y localidades aledañas puedan contemplar en persona los reconocimientos que consagraron a la Selección Argentina en el ámbito internacional, promoviendo un acercamiento entre la institución rectora del fútbol nacional y la comunidad en general.