Obras Sanitarias Sociedad el Estado informó a la población que ante el temporal de lluvias, granizo y crecientes del río, provocó un alto grado de turbiedad en los canales de abastecimiento de la Planta Potabilizadora de Marquesado. Por lo tanto, el servicio de agua potable está en nivel mínimo.

El organismo público indicó que las crecientes en los ingresos de agua cruda al establecimiento, reduce la capacidad de procesamiento de la planta, causando así una disminución de niveles de reserva en la planta y que afectará el normal suministro hacia los hogares.

Ante esta situación, OSSE recomienda conservar las reservas almacenadas en los tanques domiciliarios y que pueden perdurar por más de 24 horas y que se haga un uso racional del agua para el consumo humano.