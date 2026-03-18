El Gobierno nacional oficializó un cambio en la conducción de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la designación del economista sanjuanino Guillermo Arancibia como nuevo titular del organismo. La decisión se dio tras la salida de Fernando Bearzi.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano y se enmarca en una etapa de ajustes internos dentro del organismo previsional. Según se informó, el objetivo está centrado en mejorar el funcionamiento del sistema, con eje en la digitalización de procesos y la optimización administrativa.

Trayectoria

Arancibia cuenta con una trayectoria dentro de Anses, donde se desempeñó en distintas áreas. Hasta su nombramiento ocupaba un cargo en la Subdirección Ejecutiva de Prestaciones. También tuvo pasos por organismos vinculados a la seguridad social, como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

A lo largo de su carrera participó en espacios internacionales del sector y trabajó como analista en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. Su perfil técnico se completa con formación en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba y estudios en finanzas en la Universidad de Belgrano.

En paralelo a su actividad en la gestión pública, desde 2019 desarrolla tareas académicas en la Universidad Nacional de San Martín, donde dicta contenidos vinculados a macroeconomía, estadística y análisis financiero.

Durante el último año, además, se desempeñó como asesor en el Ministerio de Capital Humano, donde integró iniciativas relacionadas con la formación laboral, entre ellas el Centro de Formación del organismo.

Con este recorrido en el sistema previsional, Arancibia asume al frente de Anses en un contexto de cambios en la gestión y actualización de procesos dentro del organismo.