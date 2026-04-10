Las escalofriantes similitudes entre las muertes de Ángel, Lucio Dupuy y Yutiel

La muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia está envuelta en una hipótesis desgarradora. El pequeño, llamado Ángel, falleció el domingo pasado en el Hospital Regional tras descompensarse en su casa. Las primeras pericias arrojaron que el chiquito tenía lesiones internas en la cabeza.

Durante el entierro, Luis López, el padre del niño, denunció con el dolor aún fresco: “Yo cuidé a mi hijo y me rompí el lomo. Cuatro años y nunca le pasó nada. Se lo dieron tres meses y me lo mató”. La madre biológica se había ido de la casa cuando el niño tenía poco más de un año y volvió tiempo después para reclamar la tenencia, que el Poder Judicial le había otorgado hace apenas tres meses.

La pareja del padre, Lorena Andrade, también apuntó contra la madre biológica y reveló un dato escalofriante: según allegados, la mujer dejó solo al niño en el hospital el domingo por la noche y, en la morgue, reclamó el cuerpo diciendo que no tenía golpes.

La Justicia allanó la vivienda de la madre biológica y secuestró celulares y otros elementos. El caso es investigado como muerte dudosa.

El caso Lucio Dupuy (La Pampa, noviembre 2021)

El nombre de Lucio Dupuy se convirtió en un símbolo de la violencia infantil en Argentina. El niño de 5 años fue asesinado a golpes en Santa Rosa, La Pampa. La autopsia reveló golpes, quemaduras de cigarrillo, marcas de zapatillas y abuso sexual. Murió por una hemorragia interna.

Las principales sospechosas fueron su propia madre, Magdalena Espósito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27). Ambas fueron detenidas.

El padre de Lucio, Christian Dupuy, advirtió antes del crimen: “La Justicia decidió que estaba mejor con la madre y hoy pagamos las consecuencias”. Los abuelos paternos también habían pedido la tenencia e incluso pagaban para poder ver al nene por Zoom. La abuela materna de Lucio, Erica Frydlender, confesó con culpa: “No hicimos lo que correspondía, y me siento muy arrepentida”.

El patrón se repite: madre con nueva pareja, advertencias ignoradas, tenencia otorgada por la Justicia, y un final fatal.

El caso Yuthiel Castro (San Juan, mayo 2014)

Siete años antes de Lucio, Yuthiel Castro estremeció a San Juan. El bebé de solo 1 año y 7 meses murió en el Hospital Rawson por una violenta trompada que le destrozó el hígado y le causó una hemorragia imparable.

Yuthiel llegó inconsciente. Su madre, Joana Castro (22 años, adicta a las drogas y trabajadora sexual), dijo que se había caído. Pero los médicos encontraron una costilla fracturada, mordeduras en la cara interna de los muslos y el hígado reventado.

El bebé había sido dejado al cuidado de Nahuel Flores (17 años, su padrastro) y Jonathan Flores (26), quienes usurpaban una panadería abandonada en Villa del Carril, Capital. La noche del crimen, Joana había salido a prostituirse. Según la fiscalía, Nahuel "aniquiló de una piña" al niño para acallar su llanto.

Jonathan fue condenado a prisión perpetua. Nahuel, por ser menor, recibió 10 años de prisión. La madre, Joana Castro, murió seis meses después en un accidente de tránsito en Rawson.