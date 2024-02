El sábado se llevó a cabo una nueva edición del Jáchal Rock en el Anfiteatro Buenaventura Luna del departamento. Cientos de jóvenes disfrutaron de una jornada inolvidable entre amigos y lleno de música en el histórico espacio cultural.

La actividad comenzó a las 19 horas y desde el principio comenzaron a arribar grupos para encontrar la ubicación más óptima y aprovechar al máximo el festival, que regresó al calendario cultural de San Juan tras seis años. En esta edición hubo dos escenarios y los artistas nacionales que encabezaron la celebración rockera fueron Karamelo Santo y Fidel Nadal.

Previamente, tocaron bandas locales que mostraron sus composiciones al público. Algunas de ellas ya son conocidas en el ambiente musical sanjuanino, mientras que otras todavía no tanto. Entre los conjuntos musicales que estuvieron presentes se encuentran Huaykil, ApCity, The Advertencia, Mama Ordan, Fidelia Luna, Chicos del Portico, Fondo de Bikini, C. Buquino, Kanibal y Cuadros Colgados. También, hubo una batalla de gallos y una fiesta electrónica llamada Olvidafter que le dio un toque distintivo a esta edición del Jáchal Rock, sumándose a las propuesta de ampliar la gama de géneros, aunque siempre manteniendo al rock como eje principal, tal como sucede con el Cosquín Rock.

A continuación las mejores imágenes del Jáchal Rock 2024: