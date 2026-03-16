El crecimiento del pádel en todo el mundo también puso en agenda un problema frecuente entre los jugadores: las molestias en el codo, el hombro o la muñeca. Para reducir ese riesgo, especialistas recomiendan elegir paletas que absorban vibraciones y tengan materiales más flexibles, lo que disminuye el impacto de la pelota en cada golpe.

En 2026, varias marcas lanzaron modelos que priorizan el confort del jugador, con núcleos más blandos, estructuras de carbono equilibradas y diseños pensados para evitar lesiones en el brazo.

Entre las paletas recomendadas para jugar con mayor comodidad se destacan:

Bullpadel Neuron 02 Edge 2026: combina potencia y control con una estructura más blanda que reduce la fatiga muscular en partidos largos.

NOX EA10 Ventus Hybrid 12K Xtreme 2026: ofrece un balance entre potencia y suavidad gracias a su estructura híbrida de carbono 12K, que ayuda a absorber vibraciones.

NOX Future Control 12K Alum 2025: una de las más recomendadas para quienes ya tuvieron molestias en el codo, por su núcleo blando y forma redonda que suaviza el impacto.

Adidas Arrow Hit Carbon 2026: destaca por su maniobrabilidad y por incorporar tecnologías que amortiguan los golpes, reduciendo la exigencia del brazo.

Bullpadel Ionic Control 2026: una opción más accesible que prioriza el control y la comodidad, ideal para jugadores recreativos o principiantes.

Además del modelo de paleta, los especialistas recomiendan prestar atención a algunas características técnicas para prevenir lesiones. El peso ideal suele estar entre 350 y 370 gramos, ya que una paleta demasiado pesada aumenta la tensión en el brazo. También se aconsejan las formas redondas o de lágrima, que ofrecen un punto dulce más amplio y generan menos vibración en los golpes descentrados.

Otro factor clave es el núcleo de la paleta. Los modelos con goma EVA blanda o materiales amortiguadores absorben mejor el impacto de la pelota y ayudan a reducir el estrés en las articulaciones durante los partidos.

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Con estas características, elegir una paleta adecuada no solo mejora el rendimiento en la cancha, sino que también permite jugar durante más tiempo sin sufrir molestias en el codo o el hombro, dos de las lesiones más comunes entre los jugadores de pádel.