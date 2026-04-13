La investigación judicial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó un dato clave: las prestamistas que le otorgaron un crédito en dólares declararon que el funcionario aún debe devolver una gran suma en dólares antes de noviembre, cuando vence el acuerdo.

Las dos mujeres, madre e hija y de profesión policías, se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y detallaron ante el fiscal el origen del dinero y las condiciones del préstamo. Según explicaron, entregaron en efectivo 100 mil dólares en una escribanía, en el marco de una operación vinculada a la compra de un inmueble.

Durante su declaración, indicaron que los fondos provenían de una herencia obtenida a través de juicios sucesorios y que no tenían relación personal con Adorni, más allá de conocer su rol público. También señalaron que el pago se realiza en cuotas mensuales superiores a los 900 dólares, con una tasa de interés cercana al 11% anual.

En ese esquema, el funcionario ya canceló parte de la deuda, incluso con pagos adelantados en algunas ocasiones. Sin embargo, confirmaron que aún resta un saldo significativo de US$70.000, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de este año.

Las testigos aportaron documentación respaldatoria, como recibos de pago y registros de comunicación con la escribana interviniente, además de detallar que el dinero de las cuotas se deposita en la escribanía para su posterior retiro.

La fiscalía busca determinar si el préstamo y las operaciones inmobiliarias asociadas son compatibles con la capacidad económica tanto de las prestamistas como del propio funcionario. En ese marco, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información patrimonial para analizar la trazabilidad de los fondos.

La causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba y en los próximos días declararán otras mujeres involucradas en operaciones inmobiliarias con Adorni, en una instancia clave para esclarecer el circuito financiero bajo investigación.