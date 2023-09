La traba en las importaciones de piezas ortopédicas es una problemática para Cristian Munizaga que espera desde hace siete meses una operación para que pueda trabajar nuevamente y generar ingresos para su familia. Desde la Acción Social cubrieron los gastos y le facilitaron la prótesis, pero desde la ortopedia le explican que el faltante de la pieza de la prótesis no está ingresando en el país.

Cristian Munizaga es un sanjuanino de 40 años que padece de artrosis múltiple en su cadera y era el sustento de su familia compuesta por tres hijos. Hoy en día vive con su madre, quien es jubilada y se sustentan con ese ingreso. Munizaga pide ayuda para que el proceso de la llegada de la prótesis se acelere, ya que no puede trabajar como lo hizo toda su vida y vive constantemente con fuertes dolores que lo llevan a estar en cama gran parte del día.

“Siempre he trabajado por mi cuenta. Después de que me diagnosticaron que tenía artrosis múltiple en la cadera, empecé a hacer todo lo que es trámites de estudios. Después de siete meses, me autorizaron todo y la ortopedia se hizo cargo de la prótesis. Después de una serie de estudios que me faltaban para la operación, todo sale todo bien y cuando me van a llamar para hacer el tema del pedido de internación y hacer la cirugía, salta que faltaba una pieza en la prótesis”, explicó Munizaga.

Incluso el mismo día que lo iban a intervenir quirúrgicamente, lo internaron y le dijeron que debía retirarse porque faltaba una parte de la prótesis que no había llegado. “Ese es el problema que tenemos ahora, que la prótesis no ha llegado, no llega y no sé cuándo irá a llegar”.

Cristian está hace dos años con este problema y desde esa fecha ya no trabaja porque se le hace imposible por los dolores. “No puedo estar mucho tiempo parado, me la paso en cama”. Además, explicó que ha pedido ayuda, pero no la ha recibido. “Tengo familia y me he cansado de golpear puertas en el gobierno y nadie me ha dado una mano, hasta el día de hoy”, explicó.

El problema de la importación de prótesis

El titular de la Asociación de Propietarios de Farmacia de San Juan, Carlos Otto, comentó hace un tiempo a este medio que “la Asociación Argentina de Venta de Prótesis, que son importadores y exportadores, había suspendido la venta y la cotización”. Si bien hay prótesis nacionales, que pueden reemplazar a las internacionales, hay algunos casos en las que no se consigue un reemplazo. “No había precios, entonces no se podía generar ni compras ni ventas. Ahí la cosa es todavía mucho más compleja porque las prótesis siempre son cotizadas en dólares y de arriba de los 100.000, 150.000 dólares, con lo cual 20% ahí es un buen número en pesos", aseveró.