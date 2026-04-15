Le cortó el cuello a su hermano y aseguró que fue en legítima defensa

Un violento episodio sacudió a la Villa San Damián el pasado sábado por la noche cuando una discusión terminó con un hombre luchando por su vida. Kevin Iñaki Orostizaga de 29 años fue imputado por tentativa de homicidio tras herir con un arma blanca a su hermano Braian Leonel Orostizaga.

La víctima recibió dos puñaladas una en el tórax y otra en la garganta que le causaron una infección en la tráquea y compromiso del esófago. Actualmente el herido permanece internado en estado crítico con pronóstico reservado bajo coma inducido e intubado.

La agresión ocurrió cerca de las 21:50 y motivó una rápida investigación de la UFI CAVIG encabezada por los fiscales Leonardo Arancibia y María Gema Luján. Durante un allanamiento posterior realizado el domingo al mediodía la policía encontró al sospechoso lavando sus prendas junto a un cuchillo.

Ante el hallazgo el joven respondió de forma desafiante que “La ropa sucia se lava y es lo que estoy haciendo” según trascendió tras su detención. A pesar de que los vecinos señalaron directamente a Kevin como el autor quien habría huido tras el ataque la defensa plantea que se trató de un caso de legítima defensa.

En la audiencia celebrada este martes la jueza Flavia Allende resolvió imputar provisoriamente al detenido por homicidio simple en grado de tentativa. La magistrada fijó un plazo de ocho meses para la investigación y dictó dos meses de prisión preventiva que el acusado cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

El proceso sumará la extracción de ADN y la declaración de un tercer hermano de 36 años con discapacidad psicomotora quien habría presenciado el ataque. El imputado contaba con un antecedente previo de probation otorgado en diciembre de 2025 por resistencia a la autoridad.