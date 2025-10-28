Le pegó a una conductora de UBER moto para robarle y terminó detenido

Un violento asalto sufrió una conductora de la aplicación UBER Moto en el barrio Costa Canal 1 de Concepción, hecho que culminó con la aprehensión de un joven de 18 años, residente en la misma zona. El episodio, que tuvo lugar durante la jornada del martes, fue reportado por la mujer de 40 años, identificada como Yohana Berón, quien se desempeña como conductora para la plataforma de viajes.

De acuerdo con la denuncia policial, los hechos ocurrieron cuando la víctima aceptó un viaje con destino al interior del mencionado barrio. Al arribar al lugar indicado, fue interceptada por dos individuos que se abalanzaron sobre su motocicleta. Mientras uno de los asaltantes comenzó a golpear el casco de la conductora en un intento por arrebatarle la llave del vehículo, su acompañante logró sustraerle un teléfono celular marca ZTE, modelo A75. Inmediatamente después de cometer el robo, ambos sujetos emprendieron la fuga a pie, escalando una pared y subiendo al techo de una vivienda colindante.

La conductora se dirigió de inmediato a un puesto policial ubicado en la intersección de Avenida Benavidez y Tucumán para formular la denuncia. Personal de la Motorizada N°1 se trasladó rápidamente al lugar de los hechos, donde logró visualizar a un individuo cuyas características coincidían con la descripción proporcionada por la víctima, procediendo a su aprehensión. Sin embargo, al realizar un registro de urgencia al detenido, no se logró encontrar el teléfono sustraído entre sus pertenencias.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la doctora Amalia Bustos, tomó intervención en el caso disponiendo el inicio del correspondiente procedimiento especial por delito en flagrancia. La investigación continúa abierta para determinar la identidad y el paradero del segundo implicado en el asalto.