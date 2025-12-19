Christian Petersen sigue grave tras sufrir una falla multiorgánica en el volcán Lanín

El reconocido chef y ex jurado del programa El gran premio de la cocina, Christian Petersen, se encuentra internado en estado delicado en la terapia intensiva del Hospital de Complejidad N°6 de San Martín de los Andes, Neuquén. Su condición es crítica luego de sufrir una falla multiorgánica durante una excursión al volcán Lanín, en el límite argentino-chileno.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes durante el ascenso al volcán. Según informaron fuentes periodísticas desde la zona, Petersen comenzó a manifestar comportamientos extraños y abruptos antes de descompensarse. Testigos relataron que, a pesar de las bajas temperaturas propias de la altura, el chef se quitó repentinamente sus zapatos y medias. Posteriormente, habría iniciado una carrera descalzo por la montaña, actitud que alertó de inmediato al grupo de diez personas que lo acompañaba.

Ante esta situación, se activó de urgencia un operativo de rescate coordinado con guardaparques, que lograron evacuarlo y trasladarlo inicialmente a un hospital en la localidad de Junín de los Andes. Allí, según el reporte del periodista Sebastián Ciuffolotti, Petersen llegó en un estado de marcada excitación y agitación, lo que requirió de sedación para su estabilización. Posteriormente, fue derivado al centro de mayor complejidad en San Martín de los Andes.

Los análisis clínicos practicados al ingresar habrían detectado la presencia de alguna sustancia, mencionándose preliminarmente la posibilidad de anfetaminas, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades médicas. Se investiga si este hallazgo podría estar relacionado con la crisis de salud que desencadenó la falla multiorgánica y el cuadro de extrema agitación.

El primer parte médico oficial indica que el chef se mantiene en terapia intensiva con falla multiorgánica y requiere asistencia respiratoria mecánica. Su estado es considerado de gravedad, lo que ha impedido hasta el momento un eventual traslado a un centro porteño, tal como evaluó inicialmente la familia. Han transcurrido ya cinco días desde su internación, mientras su evolución clínica continúa bajo observación estrecha.