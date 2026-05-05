Le robaron al jefe de asesores del Gobierno de San Juan en Pocito

El domingo tres de mayo la tranquilidad de una finca en Pocito se vio interrumpida por un robo. La propiedad pertenece a Rodolfo Colombo, quien se desempeña actualmente como jefe de asesores en la Casa de Gobierno de San Juan. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre el Callejón Olivares, aprovechando que tanto el funcionario como su familia y el casero estaban ausentes.

La propiedad cuenta con un cuidador que "señaló a los policías de la Comisaría séptima que ese día salió a las 15.30 y regresó pasadas las 20". Al volver a sus tareas, el hombre descubrió que la puerta de ingreso a la casa había sido forzada. Inmediatamente dio aviso a las autoridades al notar el desorden y los objetos faltantes en el interior de la vivienda.

Los delincuentes se llevaron un televisor y una gran cantidad de prendas de vestir. También sustrajeron un horno eléctrico, aunque no lograron trasladarlo lejos del lugar. Durante una inspección por los terrenos linderos, los efectivos policiales encontraron el artefacto tirado entre unos pastizales, "confirmaron fuentes del caso".

El robo "movilizó a la Policía" de la zona sur durante el fin de semana. La denuncia quedó asentada en la Comisaría séptima de Pocito, pero las tareas de campo están siendo llevadas adelante por la Brigada de Investigaciones Sur. El expediente se encuentra bajo las directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras se intenta rastrear el paradero de los autores del ataque a la casaquinta del funcionario.