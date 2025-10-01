Leandro Paredes quedó en el ojo de la tormenta nuevamente, a pocas semanas de desmentir un supuesto romance con Evangelina Anderson, tras ser vinculado con una nueva figura: la ex Gran Hermano 2023 Zoe Bogach. La bomba fue lanzada por Manuel Ibero, el exnovio de Bogach, quien afirmó que el volante de la Selección Argentina y la exconcursante tuvieron un acercamiento en un boliche.

Ibero también aseguró que Paredes le había confesado a otra ex GH que Zoe era "su debilidad" y que le "encantaba". Este nuevo escándalo pone nuevamente en tela de juicio la vida privada del jugador y la reacción de su esposa, Camila Galante.

Paredes quedó "una vez más sumergido en el ojo de la tormenta". Esto ocurre apenas un mes después de que fuera relacionado con Evangelina Anderson en un supuesto romance secreto. Aunque esa situación fue rápidamente desmentida por todas las partes, el jugador de Boca volvió a quedar envuelto en otra polémica cuando menos lo imaginaba. Esta vez, no se trata de Evangelina ni de otra modelo, sino de Zoe Bogach, participante de la edición 2023 de Gran Hermano.

Todo arrancó hace unos días, luego de que Zoe anunciara en redes el fin de su relación con Manuel Ibero tras descubrir varias infidelidades de su parte. El conflicto de pareja escaló y terminó derivando en una bomba inesperada que salpicó a Paredes. En medio de acusaciones cruzadas y vivos de TikTok, Ibero decidió exponer un "dato picantísimo" que tenía sobre un supuesto acercamiento entre su ex y el futbolista.

Ibero lanzó que el supuesto acercamiento se dio en un boliche, donde "Paredes y Zoe estuvieron pelotud...". El joven no supo asegurar si después de eso "se mensajeaban o qué". El ex de Zoe Bogach no escondió su decepción al enterarse de la conexión entre ella y Paredes. Ibero afirmó que se "re calentó" cuando lo supo, ya que Paredes "está casado y juega en Boca" y él lo "quería".

Ibero también involucró a otra exparticipante de GH en su relato, alegando que Paredes le dijo a Rosina Beltrán que "Zoe le encantaba y que era su debilidad". Minutos después, Ibero usó su cuenta de X (Twitter) para reafirmar el tema en tono irónico. Escribió: "No se escribía, boludeab… en los boliches, pero bueno eso tampoco debe calificar como infidelidad para ustedes, ¿no? Abrazo". Este mensaje sugiere que la situación fue más allá de una simple sospecha.