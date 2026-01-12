Leonardo DiCaprio enojado tras una cruel broma sobre su edad

Durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026 celebrada en el hotel The Beverly Hilton, la anfitriona Nikki Glaser captó la atención del mundo del espectáculo al dirigir sus bromas hacia Leonardo DiCaprio, quien asistió como nominado por la película "Una batalla tras otra".

En un momento que generó risas masivas en el auditorio, la humorista lanzó: “Lo más impresionante es que has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”. El actor, cuya vida sentimental suele estar bajo el foco mediático, recibió el comentario con expresión serena mientras los asistentes reaccionaban con sorpresa.

La interacción entre ambos incluyó un recuerdo de los inicios del actor. Glaser le consultó: “¿La pasta sigue siendo tu comida favorita?”, en alusión a una entrevista que DiCaprio concedió en la década de los 90. Ante la pregunta, el protagonista respondió con un escueto “Sí”, lo que provocó nuevos aplausos entre las figuras de la industria presentes.

Esta gala representó la segunda ocasión consecutiva en la que Glaser lideró el evento tras haber sido la primera mujer en hacerlo de forma individual el año previo. Sobre su regreso, la comediante confesó: “Después del año pasado, no podía creer lo positiva que fue la reacción de la gente”. Para garantizar la efectividad de su monólogo, detalló que mantuvo su rigor profesional: “Trabajé igual de duro, con el mismo equipo y en los mismos clubes para probar el material”.

Respecto a la preparación de sus intervenciones, la conductora reveló que aplica un filtro personal para medir el impacto de sus chistes. “Pienso: ‘¿Si yo estuviera en su lugar, esto me ofendería?’”, explicó sobre su proceso creativo. Además, mencionó que el desarrollo del guion sufrió ajustes mínimos de último momento debido a la logística del salón: “Solo tuve que cambiar un chiste por un tema de asientos”.