La puja por el proyecto de ley de eficiencia hídrica, que resultó de la Mesa del Agua, suma un nuevo capítulo. Un sector, viñateros en su mayoría, continúa resistiéndose a que se trate en Diputados y ahora sumaron una exigencia nueva: que antes de ir a Diputados tenga el aval del Consejo de Hidráulica.

Ante la noticia de que habían empezado a trabajar el texto en Diputados, surgieron voces desde la Mesa Vitícola, la Federación Viñatera y la Asociación de Viñateros Independientes para que “explicaran el proyecto” antes de que se tratara. Esto, si bien generó molestias debido a que el texto circula desde noviembre de 2022, oficialmente obtuvo respuesta. Este lunes anunciaron que iban a volver a discutir con los usuarios los detalles del proyecto.

Fue un anuncio que hicieron desde la Secretaría del Agua y la Mesa del Agua de forma oficial, donde aclararon que volverá a trabajar con las Juntas de Riego. Hubo incluso cambios que solicitaron los regantes al texto, lo que para integrantes de la mesa es una prueba de que ya se trabajó.

Pero este martes, a pesar de que respondieron este pedido, los regantes vuelven a manifestarse y esta vez sumaron otra condición: que, en lugar de la Cámara de Diputados, la ley se trabaje en el Consejo de Hidráulica.

Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, dijo que la manifestación de este martes a la puerta de Hidráulica es para “volver a apoyar a los consejeros de los regantes, porque entendemos que ellos deberían darle el apoyo”. El viñatero se refiere a tres de los seis integrantes del organismo que gobierna el agua de San Juan, ya que el Consejo tiene la mitad de sus miembros que son voceros de privados, dos de gobierno y la directora.

En cambio, Ramiro Cascón, Secretario del Agua, insistió en que el proyecto de ley se debe trabajar en la Cámara de Diputados, porque los consejeros de regantes tuvieron su instancia para trabajarlo y no lo hicieron. “Fueron convocados a la Mesa del Agua y se los invitó porque la idea era que se pudieran escuchar las voces de todos, pero no asistieron”, aclaró el funcionario.

La mesa, donde participan no solo regantes, si no también técnicos y otros representantes de sectores sociales y económicos, redactó en consenso el proyecto. El mismo fue llevado luego a las Juntas de Riego donde se le hicieron modificaciones para poder incluir pedidos de los regantes. Cuenta con apoyo del INA Cras, el INTA, la UNSJ y de otros sectores productivos, como chacareros, tomateros y olivícolas.

Las críticas son en general de cámaras de viñateros. Pablo Martín dijo que creen que no es necesaria la ley. “Nos dicen que necesitan esto para poder conseguir inversiones, pero hay puntos que no están claros y está abierta a interpretaciones”, explicó el productor y agregó que temen “perder derechos”.

Es que en la actualidad la ley que rige el agua cuenta con múltiples beneficios para los regantes, sobre todo los de cultivos mayoritarios. Una de las cosas que quieren cambiar es que el riego se deba hacer siempre igual y en el mismo momento para todos. Esto causa desperdicio de agua, porque en invierno, por ejemplo, para regar chacras se debe enviar a todas las fincas, incluso cuando no es necesario.

La propuesta es que se envíe a demanda, solo a quienes necesitan, cuando lo necesitan. Pablo Martín aseguró que si bien están de acuerdo con esto, creen que no es necesaria la ley para hacerlo y por eso es que tienen “dudas” de para qué la hacen.

Cascón, en cambio, dijo que la ley es la herramienta fundamental para avanzar en este programa. “Para regar a demanda tenemos que cambiar la infraestructura, renovar todo costaría U$D 2500 millones, en tramos necesitaríamos de a $ 20 o 30 millones. para conseguir financiamiento del BID lo primero que nos dicen es que tiene que cambiar el marco normativo, por uno que permita este riego”, aseguró.

El funcionario dijo que están dispuestos a explicar nuevamente el proyecto a los productores. Pero también opinó que para él “detrás de este nivel de sospechas puede haber otro interés, ya no de buscar la verdad si no de generar un conflicto que no le ayuda a nadie, porque lo que buscamos es una solución a la crisis hídrica”.