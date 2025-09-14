La historia de Miguel Romero, un sanjuanino con un preocupante historial delictivo, ha vuelto a generar conmoción en la provincia. El hombre fue detenido nuevamente el pasado 11 de septiembre acusado de un grave hecho que involucra lesiones y amenazas, apenas unos días después de haber recuperado la libertad por una causa anterior.

Según los detalles brindados, Romero había tenido una audiencia el 4 de septiembre en la que su abogada, la defensora oficial Sandra Leveque, logró que se le otorgara la libertad. Esta decisión se tomó a pesar de que sobre él recaían otros hechos violentos y tenía un pedido de captura vigente desde diciembre de 2024 por haber amenazado a su propia hermana con un arma. En aquel momento, el objetivo era que no entorpeciera la investigación y se sometiera al proceso penal en curso.

Sin embargo, la "paz" le duró muy poco a Romero. El 11 de septiembre, una semana después de su liberación, volvió a cometer un delito de extrema gravedad. En esta ocasión, apuñaló a un vecino de apellido Calivar cerca del bazo, dejándolo en grave estado. Por esta acción, se le imputaron cargos por lesiones graves. Como si esto fuera poco, se sumó la acusación de haber amenazado con un arma a la madre, esposa y cuñada del damnificado.

Ante la flagrancia y la gravedad del nuevo hecho, el fiscal del caso, Alejandro Mattar, solicitó la prisión preventiva para Miguel Romero, argumentando que el sujeto "cae en innumerables ocasiones". En esta nueva audiencia, la defensa no encontró argumentos sólidos para oponerse a la medida. Finalmente, la jueza Flavia Allende dictó la prisión preventiva por un plazo de 30 días.