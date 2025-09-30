Los muros de la Escuela Normal Superior Sarmiento, uno de los edificios más antiguos y emblemáticos de la provincia, comenzaron a ser limpiados esta semana luego de años de permanecer cubiertos por pintadas y grafitis. Un grupo de trabajadores inició las tareas en la esquina noroeste del establecimiento, sobre avenida Libertador, y el cambio ya es visible: sectores cubiertos con un material gris contrastan con aquellos que aún conservan las inscripciones.

Poco a poco va tomando color la nueva fachada de la escuela Normal Sarmiento. FOTO: Sergio

La intervención marca un punto de inflexión en el cuidado del inmueble, que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1999 y está próximo a cumplir 146 años. Durante mucho tiempo, la limpieza de las paredes fue postergada debido a las complejidades que implica tratar un edificio patrimonial. “Ese edificio es patrimonio, por lo que no se puede modificar. Y esos muros tienen una terminación especial; no es cuestión de ir y pasarles pintura por encima”, había explicado a principios de este año la directora de Patrimonio Cultural de la provincia, Gladys González.

La funcionaria también había señalado que cualquier acción debía ser informada a la Nación y contaba con un alto costo económico, por lo que se evaluaban alternativas como el arenado. Aunque no se informó oficialmente qué procedimiento se está aplicando, los avances actuales muestran que la tarea finalmente comenzó donde no sólo se inició a despintar, sino también a restaurar la fachada.

Las pintadas más recientes que cubrían las paredes databan del 8 de marzo de 2022, cuando durante una movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizaron inscripciones con consignas feministas sobre la fachada de avenida Libertador. Ese episodio derivó en denuncias judiciales y en una causa penal que luego fue archivada. Desde entonces, distintas gestiones de Gobierno habían planteado proyectos para limpiar y proteger los muros, aunque sin resultados concretos hasta ahora.

La Escuela Normal Sarmiento, inaugurada en 1879, es reconocida como el primer edificio sismorresistente de San Juan. Su valor histórico y arquitectónico, sumado a su rol en la vida educativa de la provincia, la convierten en un símbolo urbano cuya preservación continúa siendo objeto de debate.