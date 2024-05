Este jueves 23 de mayo se realizó el cierre de la Expo San Juan Minera, un evento en el que se dieron cita los máximos referentes de la minería en la Argentina y el mundo. Este encuentro fue el escenario ideal para la que los gobernadores firmen la creación de la Mesa del Cobre y también resultó ser el lugar ideal para que muchos aprovecharan para pedir por la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) que impulsa el mileismo y que por estos días se está tratando en el Senado.

En el acto de cierre Ricardo Martínez, titular de la Cámara Minera de San Juan, se refirió a la conformación de la Mesa Interprovincial del Cobre Argentino y aseguró que se trató de "un hito histórico que esperemos que nuestros hijos y nietos lo tomen como un evento que cambio la Argentina", aseveró el empresario.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, aseguró que "acá en San Juan se respira minería. Son números concluyentes los de esta feria. Hay una convicción muy fuerte y la oportunidad de ir para adelante con la minería se está presentando aquí y ahora", opinó el referente.

El empresario agregó que "hoy la oportunidad con la Ley Bases y el RIGI es la herramienta que nos puede dar la posibilidad de recuperar la confianza. Para que esos proyectos lleguen necesitamos financiación externa. Posiblemente en estos días haya discusiones en el contenido de la ley y si es para que tengamos un proyecto sólido, no es importante que nos demoremos unos días más o no, sino que es importante que esto salga. La ley de inversiones mineras hoy se convierte en insuficiente", opinó Cacciola.

Ya sobre el final, el empresario aseguró que "la minería necesita posibilidades ilimitadas de importación. Hemos trabajado muy fuerte con la UIA, porque claramente el compromiso es que haya mejores y mayor cantidad de proveedores. El sector minero tiene que establecer una relación estrecha publicó privada, pero también tenemos que entender que si no hay minería no hay cadena. No queremos una ley que permita que los proyectos se desenvuelvan", concluyó.

Mike Meding, gerente general de Los Azules, también habló en el acto de cierre y opinó que "esto que estamos viendo es esperanza de que con la minería podemos encender uno de los motores del avión de Argentina".

Tras estos discursos se realizó el cierre formal del mega evento minero del que participaron más de 300 expositores y la asistencia de casi 30.000 personas y en el cierre contó con la presencia del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

El funcionario orreguista agradeció a los organizadores de la Expo en nombre del gobernador y del Ejecutivo Provincial y dijo que "el desarrollo de la minería no solo le sirve a las provincias que tienen minas, sino que le sirve al país. El gobernador de Córdoba, que estuvo presente, fue un claro ejemplo porque entiende que sus empresas se pueden beneficiar y aportar al desarrollo a partir de ser proveedores de esta actividad".

También, dijo que "tenemos que dar señales claras de seguridad jurídica e institucional de modernización del Estado para que los trámites sean más eficientes y seguros y darle seguridad al pueblo sanjuanino del cumplimiento de las normas vigentes en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental y el desarrollo del resto del entramado productivo de la provincia".