Lo chocaron y lo dejaron tirado: auto se dió a la fuga al atropellar a un ciclista

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 0:30 horas, un grave siniestro vial ocurrió en el departamento Capital, en la intersección de calle Los Nogales y Colón. La víctima, Silvio Rodríguez, de 31 años, circulaba en su bicicleta tipo MTB rodado 29 por calle Colón, transitando de sur a norte.

Fue en ese cruce donde Rodríguez fue impactado por un automóvil de color claro. Este vehículo, que se dirigía por calle Los Nogales en dirección oeste-este, embistió al ciclista y, tras el choque, el conductor escapó de la escena.

Como consecuencia del impacto, Rodríguez cayó al pavimento y sufrió lesiones, incluyendo heridas en la rodilla. El damnificado fue asistido por personal médico del Servicio de Emergencias 107 y, posteriormente, fue trasladado al Centro de Salud Báez Laspiur para recibir atención y control de sus lesiones.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría 27ª de Rivadavia, con el agente Ángel Pérez como primer respondiente. La intervención del Ministerio Público fue asumida por la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández. Estas autoridades están llevando a cabo las tareas investigativas necesarias para identificar al vehículo y al conductor responsable del atropello y la fuga.