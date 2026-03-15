La revista Forbes publicó su ranking anual de los actores mejor pagados del mundo en 2025, un listado que refleja cómo las grandes franquicias cinematográficas y los contratos con plataformas de streaming continúan impulsando los ingresos de las principales figuras de Hollywood.

El primer puesto fue para Adam Sandler, quien acumuló 48 millones de dólares durante el año. Gran parte de sus ingresos provino de acuerdos con Netflix y de su participación en proyectos cinematográficos como Happy Gilmore 2 y Jay Kelly, producciones que también cuentan con su rol como productor.

En el segundo lugar aparece Tom Cruise, con 46 millones de dólares, impulsado por el estreno de Mission: Impossible – The Final Reckoning, la última entrega de la exitosa saga de acción que protagoniza desde mediados de los años noventa.

El podio lo completa Mark Wahlberg, quien alcanzó 44 millones de dólares gracias a su participación en diferentes producciones cinematográficas y acuerdos comerciales vinculados a plataformas digitales.

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En el cuarto lugar se ubicó Scarlett Johansson con 43 millones de dólares, impulsada por su trabajo en Jurassic World: Rebirth y otros proyectos cinematográficos. Además, la actriz amplió su perfil en la industria al debutar como directora.

El quinto puesto fue para Brad Pitt, quien ganó cerca de 41 millones de dólares tras protagonizar la película F1, centrada en el mundo de la Fórmula 1 y una de las producciones más ambiciosas del año.

El ranking también incluye a figuras consolidadas de Hollywood como Denzel Washington, Jack Black, Jason Momoa y Daniel Craig, todos con ingresos millonarios impulsados por películas, series y contratos publicitarios.

La lista la cierra Millie Bobby Brown con 26 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz más joven del ranking con apenas 22 años. Su popularidad creció gracias a la serie Stranger Things y a su participación en producciones cinematográficas vinculadas a la plataforma de streaming.

Según el informe de Forbes, los 20 actores mejor pagados del mundo acumularon alrededor de 590 millones de dólares en ingresos durante 2025, una cifra que muestra cambios en el negocio del entretenimiento. El crecimiento de las plataformas digitales modificó el esquema tradicional de salarios en Hollywood, donde cada vez más artistas negocian contratos que incluyen participación en las ganancias, producción ejecutiva o acuerdos exclusivos con estudios y servicios de streaming.