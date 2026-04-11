El autódromo "El Zonda - Eduardo Copello" no es solo una pista de carreras; es un templo. Este sábado, la segunda fecha del TC2000 2026 demostró por qué San Juan es una de las sedes importantes del deporte motor. Fanáticos coparon los sectores de "el rulo" y los cerros para disfrutar de una jornada que tuvo de todo: nostalgia, adrenalina y velocidad pura.

La actividad no solo pasó por los autos de última generación. Una espectacular exhibición de autos clásicos se robó las miradas y los flashes de los presentes, uniendo a distintas generaciones de "fierreros" que se acercaron a compartir el asado y la pasión bajo el sol sanjuanino.

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