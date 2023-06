De cara a las PASO nacionales, que se llevarán adelante el próximo 13 de agosto, los diferentes partidos políticos deben alinearse bajo un frente nacional y presentar sus conformaciones este miércoles a las 00 horas. En San Juan muchas de las agrupaciones ya están organizadas, con todo el “papelerío” preparado para subirlo al sistema. Otras, en cambio, recién se reunirán este jueves a primera hora. Hasta ahora, tal cual se llevó adelante en los comicios provinciales, los partidos sanjuaninos se agruparán en cuatro frentes.

El oficialismo, actualmente llamado Frente de Todos, no se llamará de esta manera para las próximas elecciones. Desde el entorno provincial manifestaron que la nueva denominación recién se dará a conocer este miércoles de la mano de las autoridades nacionales. En este marco, participarán los mismos partidos que en las legislativas del 2021: Partido Justicialista, Partido Bloquista, Confer, Movicom, Partido Unidad y Progreso, Partido Popular Participativo, Partido Igualar, Frente Patria Grande, Frente Grande, Movimientos del Sur y el MID. Una novedad es que el Frente Renovador de San Juan no tiene aún personería jurídica, por lo que no podrá participar como firmante.

Por el lado de Juntos por el Cambio aseguraron que se llamará de igual manera para las PASO. En relación con los partidos que formarán parte, los apoderados de la agrupación sanjuanina aseguraron que son más de 20 partidos y agrupaciones que acompañarán. Entre ellos están el PRO, Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical, Actuar, Coalición Cívica, GEN, Evolución Liberal, Acción y Compromiso, Zonda Unido y Republicanos Unidos. Por otra parte, hay sectores que aún no tienen personería, pero que apoyarán igualmente como los disidentes del bloquismo.

La Izquierda nacional en San Juan se formará igual que en las elecciones provinciales, de la mano del MST, Partido Obrero, Izquierda Socialista y PTS y se llamarán Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad. Sin embargo, el candidato a gobernador Cristian Jurado manifestó que hay un debate sobre qué frente quieren conformar, si uno abierto de la mano del precandidato a presidente Gabriel Solano, o uno cerrado de la mano de Myriam Bregman. En ese punto se centra la discusión.

Finalmente, los libertarios indicaron a DIARIO HUARPE que se reunirán este miércoles a primera hora a conversar y a firmar las planillas. Cabe aclarar que el frente provincial, agrupados bajo el nombre Desarrollo y Libertad, estaba conformado por los partidos ADN, Cruzada Renovadora, Partido Demócrata y el Partido Libertario.

A comparación de las elecciones legislativas del 2021, en este 2023 a JxC de San Juan se le sumaron varios partidos: Evolución Liberal, el GEN y Republicanos Unidos, por ejemplo.