Los rectores de todo el país exhortaron al gobierno a “garantizar los niveles de financiamiento indispensables” para preservar la continuidad del sistema científico tecnológico y el pleno funcionamiento de las universidades públicas.

Hay “extrema preocupación y máxima alerta” por “la situación crítica y sin precedentes que atraviesa el sistema científico tecnológico del país”. En estos términos, se expresó en un documento conjunto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT).

En el 95° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, que se desarrolló en la Universidad Nacional de La Pampa, los representantes de las universidades, señalaron que hay un “deterioro acelerado del financiamiento, de las condiciones de trabajo, de los salarios y de la infraestructura indispensable para la investigación”. Una coyuntura que “amenaza directamente la continuidad de las capacidades científico-tecnológicas construidas durante décadas”.

“Las universidades públicas y los institutos de investigación constituyen el núcleo del sistema científico nacional: en ellos se desarrolla la enorme mayoría de la investigación argentina, se forman las y los investigadores que sostienen la producción de conocimiento, y se preserva la infraestructura crítica que permite innovar, transferir tecnología y contribuir con el desarrollo económico y social del país”, aseguraron en el documento emitido tras el plenario.

En esa declaración, el CIN y la RAICyT indicaron además que “el desfinanciamiento actual compromete de manera directa el funcionamiento de estas instituciones, poniendo en riesgo proyectos estratégicos, laboratorios, becas, carreras de posgrado y equipos de trabajo consolidados”.

También advirtieron que, “sin financiamiento adecuado, sin oportunidades reales de desarrollo y sin salarios dignos, el sistema científico tecnológico nacional se vuelve incapaz de atraer y retener a sus jóvenes talentos, quienes se ven forzados a emigrar en busca de condiciones laborales y profesionales que hoy no encuentran en la Argentina”.

Por otro lado, aclararon que “esta pérdida no solo empobrece el presente”, sino que también “erosiona el futuro, porque acelera el envejecimiento de las plantas de investigación, desarticula grupos consolidados y priva al país de las y los investigadores más creativos, productivos y con mayor proyección". "La fuga de talentos es una consecuencia directa del desfinanciamiento y constituye uno de los factores más graves de degradación del sistema científico y universitario”, consideraron.

“La ciencia y la universidad pública son pilares de la construcción democrática y motores del desarrollo nacional. Su debilitamiento no solo compromete el presente, sino que pone en riesgo las capacidades estratégicas que la Argentina necesita para enfrentar desafíos globales en salud, energía, ambiente, producción, soberanía alimentaria y transformación tecnológica”, se amplió en el texto.

Por esa razón, el CIN y la RAICyT declararon que “exhortan a las autoridades nacionales a garantizar los niveles de financiamiento indispensables para preservar la continuidad del sistema científico tecnológico y asegurar el pleno funcionamiento de las universidades públicas y los institutos de investigación”.

Críticas ampliadas en el plenario

El presidente saliente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, denunció un ajuste sin precedentes que pone en riesgo la continuidad del sistema. Alpa, quien dejó el cargo de la presidencia del CIN, dijo: “Hay una destrucción total del sistema universitario que nos asusta mucho”.

A pesar de la compleja situación presupuestaria, Alpa destacó que las universidades no se han detenido. Como ejemplo, mencionó la reciente inauguración de un tambo robotizado en la Facultad de Agronomía de la UNLPam.

"Cualquiera puede decir cómo están tan mal las universidades, pero necesitamos tecnología porque nuestros estudiantes van a ser quienes la usen en el futuro. Si nos quedamos solo discutiendo, nos frenamos", afirmó.

El extitular del CIN subrayó que el sistema debe avanzar hacia la inteligencia artificial y la articulación de la teoría con la práctica, adaptándose a las nuevas trayectorias estudiantiles que ya no siguen los mandatos lineales de hace 40 años. "Tenemos que entender que los estudiantes han cambiado; hoy inician, exploran y cambian sus rumbos. La universidad tiene que acompañar esas realidades", sostuvo.

Realidad preocupante

Alpa denunció un "recorte impresionante, como nunca visto". Históricamente, la inversión en educación superior en Argentina era del 0,8% del PBI. Actualmente, esa cifra ha caído al 0,4%. "Hoy hay una destrucción total del sistema que nos asusta. Es muy difícil pensar en este 2026 con docentes que renuncian por la situación económica", advirtió el rector saliente.

El nuevo rol del CIN

Ante la falta de políticas desde la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), Alpa había propuesto un cambio de paradigma: que el CIN deje de ser un receptor de directivas para convertirse en el motor de la política universitaria.

Un ejemplo de esta autonomía es la creación de la Red Nacional de Simulación Clínica (ReNaSiC), que busca conectar a todas las universidades que poseen simuladores de alta tecnología para la formación en salud. "El CIN tiene que tomar estas definiciones. Vamos a reclamar lo que es justo, pero no nos vamos a quedar quietos ni en el reclamo ni en el trabajo", concluyó.

Tras la salida de Alpa, quien asumió la conducción del CIN es Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Mercure, cuenta con la participación de autoridades de todo el país, entre ellos el rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Tadeo Berenguer, en una jornada marcada por la elección de la nueva conducción nacional del organismo.