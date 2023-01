El sector tambero de San Juan se enfrenta a una crisis total por la sequía, tanto la de falta de nieve en la cordillera que sufre la provincia hace años como la de la Pampa Húmeda, que ahora pegó su coletazo a nivel local. Las circunstancias climáticas hicieron que el alimento se vuelva cada vez más caro y entre octubre y enero, los costos aumentaron más de un 50%.

Gastón Rodríguez, secretario de la Cooperativa Rural Tambera Sanjuanina, dijo a DIARIO HUARPE que en algunos casos los socios están produciendo un 25% de la leche que podrían, porque no pueden alimentar a sus animales. Son un total de 6 tambos ubicados en distintos departamentos, la mayoría emprendimientos familiares y que dan trabajo a una veintena de personas más.

Anbtes los animales basaban su alimentación en los pastizales, pero tuvieron que reforzar con alimentos y granos por la crisis hídrica. Foto Sergio Leiva - Diario Huarpe.

“Esto nos pega directa e indirectamente, la falta de agua en San Juan ya nos venía afectando porque no podíamos regar el forraje”, contó el productor, cuya empresa es familiar. Esta falta la habían podido solucionar comprando alimentos a Córdoba, Santa Fe o La Pampa, que incluso eran más baratos.

Si bien depende del productor y las condiciones de sus campos, hoy en día el 70% de la alimentación del ganado de los tambos pasó a ser a través de forraje, granos y alimento balanceado. Pero ahora hasta esto se volvió cuesta arriba.

Es que todo el este del país la sequía se profundizó mucho más esta temporada 2022-2023 y los ganaderos de la zona pampeana también tuvieron que mutar de pastoreo libre a forraje, maíz, soja y alimento balanceado. Todos estos productos tuvieron una caída en los últimos meses, pero para Rodríguez lo más complicado es que poco stock queda para pequeños y medianos productores como los sanjuaninos. Y lo que consiguen está mucho más caro.

A inicios de la primavera 2022 compraban a Córdoba el kilo de forraje a $18 o $20. En enero subió a $30 y Rodríguez teme que, con la profundización de los efectos de la sequía pampeana, que anticipan será la peor en décadas, seguirá subiendo el precio del alimento.

Los tambos sanjuaninos invirtieron para tecnificarse y ganar mercados, pero la crisis climática los obligó a retroceder. Foto Sergio Leiva - Diario Huarpe.

Este valor, aseguró, no lo pueden trasladar al precio. Un porcentaje algo de la producción entre marzo y diciembre va al Estado, ya que venden yogur para la copa de leche que otorga en escuelas Desarrollo Humano. Otra parte va a gastronómicos porque venden a leche, quesos y yogur a granel.

Un sector con potencial para crecer, frenado

Gastón Rodríguez aseguró que los tamberos, que trabajan juntos en la cooperativa, venían creciendo hace algunos años. “Si bien venderle al Estado nos ayudó, por el precio que pagan y por las demoras para liquidar, muchos apuestan también al privado”, explicó el empresario, que tiene su tambo en Albardón.

Así se han ido tecnificando y hoy en día todos, incluso los emprendimientos familiares, trabajan con estándares de calidad para salir a distintos mercados. En su establecimiento tienen capacidad para ordeñar 100 vacas diarias, pero hoy solo tiene 25 activas. En total hay en la finca 50 cabezas de ganado, entre vacas “secas”, “lecheras” y los terneritos.

El alimento comprado se convirtió en el 70% de la alimentación de las vacas, pero ahora subió un 50% en meses su precio. Foto Sergio Leiva - Diario Huarpe.

“El tambero tiene los contactos y puede conseguir vacas pronto y tenerlas produciendo al otro día, pero hoy con el precio de los alimentos y todos los costos que suben no es conveniente. A veces sacamos cuentas y apenas llegamos a cubrir costos”, aseguró. Esto hace que la mayoría se mantenga por debajo de la capacidad instalada, porque no quieren arriesgar a sumar animales y luego no poder costear el alimento.

En Córdoba y La Pampa se vieron escenas dramáticas de animales que sus dueños no pudieron alimentar y morían en los campos. Hay también recuerdos recientes de que los bajos precios de los lácteos hicieron que tengan que desechar producto en buen estado.

Para Rodríguez, en San Juan hoy podría crecer la producción y venderse, porque han mejorado la calidad en los últimos años. Además, dijo que es un sector que “da mucho trabajo, que deja las ganancias a la provincia, pero nunca ha sido muy incentivado y ahora está un poco acorralado”.

Sequía histórica en todo el país

En el país la reducción de lluvias en la zona este y de nevadas en el oeste, han generado una serie de temporadas muy secas. Si bien San Juan vivió su peor año hídrico en 2021-2022, el agravamiento en la Pampa Húmeda hizo que este año la sequía sea titular en todo el país.

Gastón Rodríguez, tambero de Albardón, reveló que el costó de los alimentos tiene al sector en crisis. Foto Sergio Leiva - Diario Huarpe.

Entre los efectos alertan de una baja en las reservas del BCRA. Según una nota publicada por Infobae, el efecto de la baja en la cosecha de esta temporada podría hacer que las reservas de dólares caigan estrepitosamente y esto licúe lo que aumentaron en 2022.

El estudio lo hizo Consultatio Financial Services, consultora que planteó que estimaban "una caída de reservas netas de USD 6.300 M, lo que implica terminar el año con un stock algo por encima de los USD 1.000 millones”.