Un gesto romántico marcó el inicio de 2026 para Lucas Blondel y Morena Beltrán. El defensor de Boca Juniors le propuso matrimonio a la periodista durante unas vacaciones, a bordo de un yate y rodeados de amigos y familiares

El momento quedó registrado en un video que Beltrán publicó en sus redes sociales, acompañado por la frase: “El 2026 empezó así de increíble”. Las imágenes muestran la sorpresa inicial de la periodista, quien en los primeros segundos dudó de la situación, hasta comprender que se trataba de una propuesta real. Luego, se fundieron en un abrazo ante el aplauso de los presentes.

“Vivan los novios”, se escuchó decir a los allegados que presenciaron la escena, mientras Beltrán repetía: “No puedo creerlo”. La publicación se viralizó rápidamente y recibió mensajes de felicitación de colegas, figuras del deporte y seguidores de la pareja.

Blondel y Beltrán mantienen una relación desde hace más de dos años, con un vínculo que combina el fútbol y el periodismo deportivo. Ella es una de las caras visibles de ESPN en Argentina y suele cubrir la actualidad del fútbol local e internacional.

En el plano deportivo, el último tiempo fue complejo para Blondel. El lateral derecho atravesó un período con escasa participación en Boca, situación que también impactó en su continuidad dentro de la selección de Suiza, en la previa del Mundial 2026. Beltrán se refirió públicamente a ese contexto en distintas oportunidades, aludiendo a la presión y la incertidumbre que atravesaron como pareja.

Más allá del presente futbolístico, el compromiso selló un momento personal significativo para ambos. La propuesta, compartida de manera pública, sumó un capítulo destacado en la vida privada de una de las parejas más visibles del deporte argentino.