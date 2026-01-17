Luciano Benavides hizo historia este sábado al consagrarse campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, tras una definición electrizante frente al estadounidense Ricky Brabec. El piloto argentino logró arrebatarle el liderazgo por apenas dos segundos, marcando la diferencia más exigua registrada en la historia de la competencia.

Brabec había llegado a la última etapa con una ventaja de 3 minutos y 20 segundos, pero un error de navegación a pocos kilómetros de la meta le permitió a Benavides alcanzar al norteamericano y superarlo en el tramo final. El desenlace se convirtió en uno de los más dramáticos y ajustados que vivió el Dakar en los últimos años.

“Faltaban tres kilómetros para la llegada y sentía que podía ganar”, relató Benavides a Infobae. Según contó, el error de su rival fue clave: “Tomé la pista correcta y vi que Ricky volvía en contramano. No podía cruzarse por el agua. Ahí me di cuenta de que podía ser él”.

El logro del salteño de 30 años adquiere mayor dimensión si se considera el contexto físico con el que llegó a la competencia. En octubre pasado sufrió una dura caída en el Rally de Marruecos, donde se fracturó la rodilla y la clavícula izquierda. Pese a la recomendación médica de operarse, decidió competir tras una recuperación milagrosa.

Durante la carrera, incluso sufrió una nueva lesión en el shakedown, cuando se rompió los meniscos de la rodilla ya dañada. Aun así, continuó compitiendo y firmó una actuación memorable: sumó tres victorias de etapa y mantuvo la regularidad necesaria para llegar con chances hasta el final.

Esta fue la novena participación de Benavides en el Dakar y su primer título. Junto a su hermano Kevin, bicampeón del certamen, son los únicos sudamericanos en ganar la categoría reina del rally raid. Cabe destacar que esta edición fue la primera que Luciano disputó sin su hermano en competencia.

El título representa además la consagración número 12 para la Argentina desde 2010. Con este triunfo, Benavides se suma a una selecta lista de campeones nacionales y consolida su lugar entre los mejores pilotos del mundo en rally raid.

Tras la victoria, el salteño regresará al país para operarse de la rodilla izquierda. Se perderá la segunda fecha del Mundial en Portugal, pero apunta a reaparecer en el Desafío Ruta 40, a disputarse en mayo, frente al público argentino.

