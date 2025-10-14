La larga espera terminó el 13 de octubre de 2025: Nicolás Behringer fue anunciado como el gran ganador de una nueva edición de La Voz Argentina. El cordobés, guiado por Luck Ra, se sumó a la selecta lista de ganadores del concurso en el país.

La victoria resultó histórica, ya que Luck Ra debutó y ganó en su primera participación como coach en el reality. El artista se une así a la lista de ganadores que incluye a Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner.

La alegría se desató cuando Nicolás Occhiato dijo el nombre de Nicolás Behringer. Fiel a su estilo, Luck Ra utilizó sus redes sociales para expresar su euforia.

Lo primero que atinó a hacer el coach fue escribir muchísimas letras en un posteo en su cuenta de X (anteriormente Twitter), una reacción característica de las redes sociales.

Posteriormente, Luck Ra recurrió al humor y usó un meme del burro de Shrek acompañado de un emoji de cigarrillo, celebrando: "Señoras y señores, ganamos La Voz Argentina".

El artista también recordó el inicio de la participación de Behringer, destacando un detalle crucial de las audiciones a ciegas. Luck Ra fue el único en darse vuelta por Nicolás. Junto a la foto de ese día, escribió: "Las corazonadas de la vida".

En su cuenta de Instagram, el coach le dedicó unas palabras de agradecimiento al público y a su ganador: "Todo es por ustedes. Este premio es para todos y especialmente para Nico".

La celebración fue compartida por Cazzu, quien había sido la co-coach de Luck Ra durante los knock outs. Cazzu comentó la victoria del equipo con entusiasmo: "Yo lo predecí, lo deseé. Ojo de loca no se equivoca, amores. Nico, hermoso, divino. Felicidades a ambos".

Mientras tanto, Nicolás Behringer no reaccionó enseguida en sus redes sociales, encontrándose probablemente "cargado de emoción y en shock" porque su vida "cambió para siempre".