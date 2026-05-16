Este viernes 15 de mayo, los Tribunales de San Juan condenaron a un hombre a seis años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas tras ser hallado culpable de un delito contra la integridad sexual en perjuicio de una adolescente de 15 años en el departamento Sarmiento. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado.

La ayudante fiscal Florencia Buteller precisó a DIARIO HUARPE que el hecho ocurrió la noche del sábado 21 de marzo en inmediaciones de Villa Media Agua. La reconstrucción del caso determinó que la menor caminaba hacia un comercio cercano a su domicilio cuando fue interceptada por el agresor.

En ese momento, el hombre aprovechó las condiciones del entorno y llevó a la adolescente a "una zona de poca visibilidad, la tiró al suelo y la accedió carnalmente”, detalló la funcionaria judicial.

El avance de la causa se dio con rapidez debido a la solidez de las pruebas reunidas por Fiscalía. Según explicó Buteller, durante la investigación se incorporaron “indicios biológicos, pruebas genéticas y pericias psicológicas” realizadas a la víctima, elementos clave para sostener la acusación y acelerar el reconocimiento del hecho por parte del imputado.

Durante la audiencia celebrada este viernes, el juez interviniente homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, fijando la condena de seis años de prisión efectiva y dando por cerrada la etapa investigativa de la causa.

Tras confirmarse la condena, el imputado deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas, donde ya se encontraba alojado con prisión preventiva, medida que continuará vigente hasta que la sentencia quede firme.