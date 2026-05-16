San Juan se prepara para un sábado marcado por un fuerte cambio en las condiciones del tiempo. Luego de varios días con temperaturas moderadas, el ingreso de un frente frío provocará lluvias, viento sur y un importante descenso térmico en gran parte de la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzará con cielo mayormente nublado durante la madrugada, mientras que las lluvias aisladas aparecerán desde la mañana y se mantendrán durante buena parte del día.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Las probabilidades de precipitaciones aumentarán hacia la tarde, con valores de entre el 40% y el 70%, mientras que por la noche continuarán las condiciones inestables.

En cuanto a la temperatura, se espera una mínima de 7°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C, configurando uno de los días más fríos de las últimas semanas en San Juan.

El viento también será protagonista. Durante la mañana soplará desde el sur con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, aunque las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Hacia la tarde, el viento rotará al sudeste y las ráfagas podrían acercarse a los 70 km/h.

Además del descenso térmico y las lluvias, el fenómeno podría generar nevadas en sectores cordilleranos y precordilleranos de la provincia. Las mayores probabilidades se concentran en zonas altas de Calingasta, el cordón del Tontal, Pedernal y otros puntos elevados de la precordillera sanjuanina.

De acuerdo con especialistas meteorológicos, las condiciones están dadas por el ingreso de una masa de aire frío asociada a una fuerte inestabilidad atmosférica, situación que podría derivar en la primera nevada importante de la temporada en algunas zonas de San Juan.