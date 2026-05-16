La situación judicial de Carina Godoy dio un giro este viernes luego de que la Justicia resolviera reemplazar su detención en el penal por prisión preventiva domiciliaria. La mujer, señalada en una causa por presunta estafa contra un jubilado, permanecerá tres meses bajo esa modalidad mientras continúa la investigación.

La resolución se conoció tras una audiencia desarrollada en Tribunales de San Juan, donde la defensa insistió con un pedido para modificar la medida cautelar vigente.

En ese contexto, los abogados de Godoy presentaron certificados médicos e informes vinculados al estado de salud de uno de sus hijos. La documentación fue incorporada al expediente y analizada durante la jornada judicial.

El debate se centró principalmente en la situación familiar de la imputada y en la necesidad de revisar las condiciones de detención. Incluso, un profesional de la salud declaró ante la jueza y confirmó el cuadro médico del menor.

Frente a ese escenario, la magistrada resolvió otorgarle a Godoy el beneficio del arresto domiciliario por el plazo inicial de tres meses.

La causa es investigada por la fiscalía encabezada por Eduardo Gallastegui, que continúa avanzando sobre la presunta maniobra fraudulenta denunciada por la familia del damnificado.

La investigación gira en torno a un préstamo de $1,5 millones y todavía se encuentra en etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP), período en el que Fiscalía reúne pruebas, toma testimonios y define nuevas medidas para determinar si existió o no el delito denunciado.

Mientras tanto, la imputada continuará detenida bajo control domiciliario hasta que se resuelva su situación procesal en el expediente.