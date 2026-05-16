Este viernes 15 de mayo, la Justicia de San Juan inició formalmente una investigación contra un hombre de aproximadamente 30 años por la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. El proceso judicial se activó a partir de un reporte internacional de WhatsApp recibido desde Estados Unidos, el cual alertó a las autoridades locales sobre la actividad delictiva del usuario.

Durante la audiencia de control de detención y formalización, el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, explicó a DIARIO HUARPE que el caso se centra en un video de contenido "bastante delicado" que involucra a una víctima menor de edad no identificada.

Según las primeras pericias, se sospecha que el material no es de origen local, ya que en las grabaciones se escuchan diálogos en otro idioma. "Pero nada está descartado en las primeras horas de la investigación así que tenemos que seguir profundizando el caso", indicó.

Sobre la situación del imputado, el fiscal destacó que ya posee antecedentes penales: "Tenía tres condenas penales anteriores en relación a delitos contra la propiedad", las cuales fueron unificadas previamente en una pena de 3 años y 10 meses de prisión.

Ante la complejidad del caso, el Ministerio Público Fiscal solicitó un plazo de un año para la investigación penal preparatoria. Por su parte, el juez de garantías ordenó dos meses de prisión preventiva que deberá cumplir en el Servicio Provincial Penitenciario. Esta medida judicial busca, según indicó Gallastegui, obtener el "aseguramiento propio de llevar adelante una investigación tranquila" y evitar cualquier tipo de interferencia externa en el proceso