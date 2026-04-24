Boca Juniors logró una contundente victoria por 4 a 0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido correspondiente al Torneo Apertura. Con este resultado, el equipo quedó como líder de la Zona A y selló su clasificación a los playoffs.

El encuentro comenzó con un desarrollo favorable para el conjunto local, que generó las primeras situaciones de riesgo. A los cinco minutos, Juan Gutiérrez había convertido para Defensa y Justicia, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una posición adelantada. Tras esa acción, el equipo local continuó con la iniciativa, presionando en campo rival y generando aproximaciones.

Sin embargo, en medio de ese dominio, Boca encontró la apertura del marcador. Un error en la salida del fondo de Defensa y Justicia fue aprovechado por Milton Giménez, quien sacó un remate desde media distancia que se metió en el ángulo. La jugada fue revisada por el VAR y finalmente convalidada, estableciendo el 1 a 0.

El primer tiempo continuó con intentos del conjunto local por igualar el marcador, pero sin efectividad en los metros finales. Boca, por su parte, se mostró más contenido, apostando a sostener la ventaja y aprovechar los espacios.

En el complemento, el desarrollo cambió de manera marcada. Boca se adueñó del control del juego, manejó los tiempos y generó mayor volumen ofensivo. En ese contexto, amplió la diferencia con el gol de Alan Velasco, tras una jugada colectiva que terminó dentro del área.

Minutos más tarde, el equipo volvió a golpear con la aparición de Adam Bareiro, quien definió desde corta distancia luego de una asistencia dentro del área. Con el 3 a 0, el partido quedó prácticamente resuelto.

Sobre el cierre, Miguel Merentiel convirtió el cuarto gol tras un contraataque, en una acción que también fue revisada por el VAR antes de ser confirmada. De esta manera, Boca cerró una goleada que se construyó con mayor claridad en el segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda quedó como líder de su zona y aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo. La victoria en Varela le permite posicionarse en lo más alto de la tabla, a la espera de la definición del resto de la fecha.