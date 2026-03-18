El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anticipó que su discurso de apertura de sesiones, previsto para el primer día hábil de abril, tendrá un eje centrado en el balance de gestión y los desafíos para este año. En rueda de prensa, el mandatario aseguró que se trata de “un día muy especial”, en el que rendirá cuentas ante los sanjuaninos.

“Es la oportunidad de mostrar cuáles son los objetivos que hemos cumplido y también la proyección que vamos a tener este año”, expresó.

En ese sentido, destacó que su gestión logró avanzar en gran parte de las metas planteadas desde el inicio. “Con mucha humildad, pero con orgullo, hemos cumplido muchos objetivos de los sanjuaninos”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Orrego remarcó su visión sobre el rol del Estado y su función como gobernador. “Yo soy un empleado de la gente, estoy para administrar bien lo que es de todos”, sostuvo.

Además, señaló que el trabajo diario del gobierno debe centrarse en cumplir los programas vigentes y atender las áreas más sensibles, sin descuidar el desarrollo integral de la provincia. También hizo hincapié en la necesidad de diversificar la economía, manteniendo como eje la matriz productiva de San Juan.

La obra pública como motor

Uno de los puntos centrales del discurso será la obra pública, que el gobernador definió como fundamental para el desarrollo. Orrego enumeró distintas áreas donde el Estado provincial está invirtiendo:

Construcción de viviendas

Obras viales y pavimento urbano

Hospitales y centros de desarrollo infantil

Conectividad y acceso a internet

Mejora de acueductos y canales

“Donde veo obra pública, veo un sanjuanino que está trabajando”, afirmó. En esa línea, destacó que la inversión en infraestructura no solo mejora servicios, sino que también genera empleo.

El mandatario también advirtió sobre el contexto económico en el que se lleva adelante la gestión. Según indicó, la provincia cuenta con un 40% menos de recursos en comparación con años anteriores, principalmente por la caída de fondos nacionales.

“Ya no llegan esos recursos para obra pública, no solo a San Juan, sino a ninguna provincia”, explicó.

A pesar de ello, remarcó que la provincia continúa ejecutando obras con fondos propios y mediante convenios específicos, como el firmado para intervenir en la Avenida de Circunvalación.

Generar empleo, el objetivo central

Finalmente, Orrego subrayó que la prioridad de su gestión es la generación de empleo y el crecimiento del sector privado. “Lo más importante es el trabajo, porque es lo que lleva dignidad a cada hogar”, expresó.

En ese marco, destacó que San Juan se encuentra entre las provincias donde no se han cerrado empresas, sino que, por el contrario, se han generado nuevas oportunidades de inversión. “Tenemos recursos humanos y la determinación de salir adelante”, concluyó.