Un sismo tuvo lugar el pasado sábado 1º de julio, tal vez siendo una premonición del terremoto político que se iba a dar en este domingo 2 en las elecciones a gobernador en San Juan, donde finalmente se impuso el santaluceño Marcelo Orrego junto a su compañero de fórmula, Fabián Martín.

Con el 98,89% de las mesas escrutadas, sobre un 72,32% del padrón que fue a votar en la provincia —siendo este el porcentaje más bajo de participación desde el retorno de la democracia—, la agrupación Vamos San Juan se impuso holgadamente por 218.807 (51,15%) ante la oficialista San Juan por Todos que obtuvo 189.362 votos (44,27%).

Este resultado marca un hito trascendental en la política de San Juan. El también diputado nacional (cuyo mandato vence el próximo 10 de diciembre) y líder del partido Producción y Trabajo, quita del Poder Ejecutivo al peronismo que lleva los últimos 20 años gobernando la provincia con los tres mandatos consecutivos de José Luis Gioja y dos de Sergio Uñac.

La victoria orreguista fue tan contundente que sin sumar los de las demás subagrupaciones y con solo sus votos, 211.150 en total, venció a la agrupación pejotista de Gioja (116.679) y Uñac (72.683). Incluso si hubiesen competido con el sistema electoral anterior, recordando que este se reemplazó por el Sipad o Ley de Lemas renovada, Orrego-Martín hubiesen ganado solos, ya que únicamente uno de sus contrincantes rozó la mitad de votos obtenidos por el referente de Unidos por San Juan.

Tras los primeros números dados a conocer por el Tribunal Electoral, el llamado telefónico de Sergio Uñac a Orrego reconociendo la derrota no se demoró. Así lo confirmó el mismo mandatario pocitano en rueda de prensa, bajo un ánimo reinante de tristeza por la derrota: “Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan. He tenido una comunicación con Marcelo Orrego, lo he felicitado, he quedado a disposición de esta transición que debe arrancar este lunes o cuando ellos crean conveniente”.

Por otro lado, en sus primeras palabras como gobernador electo, Orrego, que estuvo rodeado por importantes figuras de Juntos por el Cambio nacional como Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, José Luis Espert, Waldo Wolff y Miguel Angel Pichetto, entre otros, dijo que “no me va a temblar la mano para hacer cambios; son cambios con certezas, no hemos venido a improvisar nada”.

En línea con esto, y en un mensaje para el pueblo, afirmó que “el San Juan que viene tiene que estar diseñado con programas destinados a proteger a las familias sanjuaninas”.

“Hemos ganado por los kilómetros caminados”, afirmó exultante Orrego y finalizó diciendo que “el 2 de julio se iba a despertar ese grito dormido que está en el pecho de cada uno de los sanjuaninos que nos decían que querían vivir en un lugar mucho mejor. Viva San Juan”.

¿Orrego ganó o Uñac perdió?

Si bien la victoria de Orrego es inobjetable y contundente, cabe el análisis sobre si la elección la perdió el propio Sergio Uñac, ya que, tomando como parámetro las elecciones del 14 de mayo, el escenario vislumbraba un mejor comicio del uñaquismo. Sin embargo, por el conteo, terminó en tercer lugar, siendo superado por Gioja por 43.996 votos.

Así votó San Juan a los principales referentes de esta elección.

La decisión de Sergio Uñac de poner a su hermano Rubén como cabeza de lista tras el revés judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su candidatura terminó siendo contraproducente y el caudal de votos del 14 de mayo se vio diluido en extremo.

Así, los Uñac solo ganaron en tres departamentos: 25 de Mayo, Calingasta y San Martín, siendo este el terruño del candidato a vice Cristian Andino.

El giojismo se alzó con Albardón, Jáchal, Ullum, Chimbas (departamento de Fabián Gramajo) y el más llamativo, Pocito, siendo este el lugar donde los Uñac cobraban más fuerza al ser oriundos y donde incluso como intendente ganó un alfil oficialista como es Fabián Aballay.

El orreguismo consiguió imponerse en 10 departamentos, manteniendo el Eje Libertador con Capital, Santa Lucía y Rivadavia. Se sumaron a estos 9 de Julio, Angaco, Caucete, Iglesia, Rawson, Sarmiento y Valle Fértil.