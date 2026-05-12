María Becerra confirmó su regreso a los escenarios de Buenos Aires con dos shows que prometen una experiencia distinta para sus fanáticos. La artista se presentará el 13 y 14 de noviembre en el Movistar Arena, donde llevará adelante un espectáculo en formato 360° para presentar en vivo “Quimera”, su más reciente trabajo discográfico.

Los recitales formarán parte del “Quimera Tour”, la gira internacional con la que recorrerá distintos escenarios de Latinoamérica tras el impacto que generó el lanzamiento de su nuevo álbum. Desde la producción adelantaron que el formato elegido permitirá una conexión más cercana con el público, con un escenario ubicado en el centro del estadio y visión desde todos los sectores.

La preventa exclusiva de entradas estará disponible el jueves 14 de mayo desde las 13 para clientes Visa Banco Macro, con posibilidad de pagar en nueve cuotas sin interés. Una vez agotada esa etapa, se habilitará la venta general a través de los canales oficiales del estadio.

El anuncio generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, especialmente luego de los históricos recitales que la cantante realizó en el estadio River Plate, donde se consolidó como una de las máximas figuras de la música urbana argentina. En las últimas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes celebrando el regreso de “La Nena de Argentina” a la Ciudad de Buenos Aires.

Además de los conciertos en Argentina, la gira incluirá presentaciones en otros países de la región, aunque todavía no se confirmó el cronograma completo. Desde el entorno de la artista señalaron que el tour tendrá una propuesta visual y conceptual inspirada en el universo de “Quimera”, con fuerte despliegue tecnológico y una puesta inmersiva.

Las entradas podrán adquirirse a través del sitio oficial de Movistar Arena y también habrá información disponible en la página oficial de María Becerra.