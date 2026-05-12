En el marco del Día Internacional de la Sanidad Vegetal, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos de la provincia destacó que el cuidado fitosanitario se ha consolidado como un pilar estructural para la economía local. El organismo subrayó que contar con una producción sana no solo garantiza la seguridad alimentaria, sino que es la llave maestra para que los productos sanjuaninos puedan cruzar fronteras y acceder a los mercados más exigentes del mundo.

El enfoque preventivo y tecnificado permite que los productos sanjuaninos lleguen a los mercados internacionales.

Para sostener este estatus, San Juan mantiene un esquema de control riguroso en sus principales accesos. Actualmente, la provincia cuenta con puestos operativos en Vallecito, Encón, Encón Sur, San Carlos, Barreal, Calingasta y Las Flores, además de una barrera móvil sobre la Ruta Nacional 150. En este sentido, se confirmó que están en proceso de instalación nuevas garitas en Huaco y Los Baldecitos, lo que permitirá sellar los ingresos clave al territorio provincial.

Control de plagas y trazabilidad

En cada una de estas barreras se realiza la inspección obligatoria de cargas y el control de documentación, con especial foco en evitar el ingreso de productos hospedantes de plagas críticas como la mosca de los frutos y la Lobesia botrana (polilla de la vid). Estos programas oficiales, sumados a los de Carpocapsa y Picudo del algodonero, son vitales para evitar impactos económicos negativos en las economías regionales.

Además de la lucha contra las plagas, la provincia apuesta a una visión integral mediante la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la ley de agroquímicos. Esto incluye la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, buscando proteger no solo el ambiente, sino también la salud de los trabajadores rurales y de los consumidores finales.

Trabajo en conjunto

Desde la Dirección resaltaron que el éxito de estas políticas depende del vínculo constante entre el Estado, el sector científico (UNSJ – Conicet) y el propio productor. Esta sinergia permite que cada actor de la cadena agroproductiva comprenda su rol en la prevención, protegiendo el patrimonio fitosanitario que sostiene a miles de familias en San Juan.

El dato

La detención en los puestos de control es obligatoria para todo tipo de vehículos, garantizando que no ingresen frutos que puedan poner en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la provincia.