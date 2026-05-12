La eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs de la NBA abrió nuevamente el debate sobre el futuro de LeBron James. Tras la derrota frente a Oklahoma City Thunder, el astro estadounidense habló por primera vez sobre la posibilidad del retiro y dejó una frase que sacudió al mundo del básquet: “No sé qué me depara el futuro”.

El equipo angelino quedó eliminado luego de perder 115-110 y sufrir una barrida por 4-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste. A pesar de la caída, LeBron volvió a mostrar un gran nivel individual con 24 puntos y 12 rebotes, aunque no alcanzó para evitar la despedida temprana de la temporada.

Después del partido, el máximo anotador histórico de la NBA evitó confirmar si seguirá jugando. “Necesito tiempo. Voy a hablar con mi familia y después tomaré una decisión”, explicó el basquetbolista de 41 años, que acaba de completar su temporada número 23 en la liga, un récord absoluto en la historia de la NBA.

Aunque durante toda la temporada aparecieron rumores sobre una posible despedida, James había evitado profundizar públicamente el tema. Esta vez, con la eliminación consumada, reconoció que evaluará cuidadosamente su futuro deportivo y personal antes de anunciar qué hará en los próximos meses.

El panorama en los Lakers también suma incertidumbre. La franquicia atraviesa un proceso de reestructuración y muchos analistas en Estados Unidos consideran que el proyecto deportivo comenzará a girar alrededor de Luka Dončić, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de LeBron en el equipo angelino.

Pese a la incertidumbre, el cuatro veces campeón de la NBA continúa compitiendo en alto nivel y mantiene números destacados incluso a los 41 años. Durante la temporada 2025-2026 volvió a romper marcas históricas y amplió varios récords de longevidad en la liga.