Mucho antes de formar su actual familia junto a Barby Franco, el reconocido abogado Fernando Burlando mantuvo una relación amorosa con la periodista Mariana Brey. Brey, quien había confirmado el vínculo en 2020 mientras era panelista de LAM, volvió a tocar el tema recientemente en el programa de streaming de Ángel de Brito, Ángel Responde, transmitido por Bondi Live.

Durante la charla, Brey sorprendió a la audiencia al recordar que Burlando no solo fue su pareja, sino que también "le propuso casamiento". Cuando Ángel de Brito bromeó al respecto, Mariana contestó: "También. Me podría haber casado".

Publicidad

La panelista profundizó en la intensidad de ese "ROMANCE VINTAGE", asegurando que Burlando fue "un gran amor, con idas y vueltas". Brey confesó que estuvo "muy enamorada" y que la conquistó "su manera de ser, su impronta".

A pesar del profundo cariño que se tenían, la separación ocurrió en medio del sufrimiento. Brey fue sincera sobre los motivos: "Creo que me alejé porque sentí que sufría en la relación". Además, admitió que le "costó un montón olvidarme".

Publicidad

El abogado, hoy dedicado a la política como candidato a diputado, volvió a hacerle una propuesta a Brey recientemente. La periodista relató que Burlando le ofreció ser su segunda en la lista para las elecciones del 26 de octubre.

No obstante, en esta ocasión Brey también optó por rechazar el ofrecimiento político. Explicó que le respondió que no porque está "súper contenta con lo que hago y firme en mi profesión".

Publicidad

Actualmente, el vínculo entre la expareja es excelente. Brey aseguró que conserva un sincero cariño y admiración por él, destacando que le tiene "mucho aprecio y admiración como profesional y como persona". Además, la periodista hizo hincapié en que tiene "mucho respeto a Barby Franco", la actual pareja del abogado y madre de su hija, Sarah. De hecho, en 2020 Brey había bromeado con que estaría "ofendidísima" si Burlando se casaba y no la invitaba.