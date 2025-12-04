Quién fue el famoso que evitó una pelea entre Granados y Occhiato

En un nuevo capítulo de la intensa guerra del streaming que ha marcado el año, Nicolás Occhiato y Migue Granados volvieron a coincidir públicamente durante el evento de 'Los personajes del año' de la Revista Gente. La producción del evento tomó una decisión que generó especulaciones: sentarlos muy cerca, utilizando a Nico Vázquez como un "amortiguador" entre ambos.

Al notar la cercanía, la prensa consultó con ironía si la ubicación había sido casual o un intento diplomático de manejar la tensión. Occhiato, al ser abordado, optó por un tono serio y cortó de raíz cualquier posibilidad de polémica al declarar que “Está todo perfecto”. Inmediatamente después, se dio vuelta, dando por terminada la interacción.

Quien quedó literalmente en el medio de los líderes de Luzu TV y OLGA, Nico Vázquez, intentó descomprimir la situación con humor, asumiendo su rol de puente: “Yo soy un tipo que construye, si hoy se unen yo soy responsable”, dijo entre risas. Su presencia funcionó para desactivar cualquier tensión visible en el encuentro.

Por su parte, Miguel Granados fue el más directo y le restó importancia al asunto con su característico estilo descontracturado. El conductor de OLGA aseguró que “Estuvo bien el encuentro, está todo bien. Ya pasó eso, nos saludamos buena onda”, y recordó que “El año pasado también nos pusieron a alguien en el medio”.

Desde el entorno de Occhiato, Flor Jazmín Peña de Luzu TV, minimizó la idea de un conflicto latente, mencionando los próximos encuentros que deberán compartir: “No se va a armar ningún tipo de conflicto, no lo creo. Aparte ahora están los Martín Fierro del streaming y vamos a compartir todos. Siento que no hay tal conflicto, cada uno hace lo suyo y ya”.

Nati Jota, figura de OLGA, tuvo una postura similar, aunque dejó entrever que la relación no es necesariamente fluida, pero sí madura: “No sé si está todo bien, pero se van a saludar porque son gente adulta y no pasó nada grave”.