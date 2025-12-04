Un empresario sanjuanino fue baleado por motochorros en un robo en Chimbas

Un empresario de la construcción resultó herido de bala este miércoles al mediodía durante un violento ataque perpetrado por dos motochorros en Chimbas. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40 y calle Oro, frente a una verdulería, cuando el hombre y su hija fueron sorprendidos por los delincuentes.

Alrededor de las 13 horas, el empresario José Ureña y su hija de 25 años se detuvieron en un comercio para realizar una compra rápida. Mientras Ureña descendía de su camioneta para hablar con el verdulero, su hija permaneció en el vehículo. En ese momento, dos sujetos que circulaban en una moto 110cc se abalanzaron sobre la joven con la intención de robarle el celular.

Al percatarse de la situación, el empresario corrió en auxilio de su hija, lo que desencadenó un forcejeo con los atacantes. Durante la lucha, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y efectuó tres disparos, uno de los cuales atravesó el brazo derecho de Ureña.

Escape y auxilio

Tras los tiros, los motochorros huyeron del lugar sin lograr concretar el robo. La hija de la víctima llamó de inmediato al 911. Debido a la gravedad de la herida y sin esperar la llegada de la ambulancia, el empresario se trasladó por sus propios medios al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica de urgencia.

Fuentes policiales confirmaron que Ureña se encuentra fuera de peligro y que su evolución es favorable.

Inicialmente, el caso fue tomado por personal de la Comisaría 17ª, pero luego intervino la Brigada de la Central de Policía junto a la UFI Delitos Contra la Propiedad. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y recaban testimonios para identificar y capturar a los responsables.

La investigación continúa abierta, y se espera que nuevos datos permitan esclarecer rápidamente este violento episodio que conmocionó a los sanjuaninos.