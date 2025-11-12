La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez quedó en el centro del escándalo a pocos días de que se conocieran las imágenes del cantante mexicano caminando por Mendoza junto a una fan formoseña. En medio de las versiones sobre el nuevo vínculo sentimental de Castro, Mariela decidió hablar por primera vez y contar cómo vive el final de su historia.

El cantante habría abandonado el hogar que compartía con la empresaria en Córdoba. La pareja había planeado su boda para febrero de 2026 en Villa Carlos Paz.

En diálogo con Flor de la V en Los Profesionales de Siempre, Mariela Sánchez optó por la calma para referirse a la ruptura. La cordobesa aseguró que está triste porque "es un duelo y hay que transitarlo". Sin embargo, dejó en claro que no guarda rencores, afirmando: "lo quiero un montón y le deseo todo lo mejor".

A diferencia del tono mediático que tomó el caso, Sánchez eligió mantener la serenidad y evitar el conflicto. Con la misma madurez, reflexionó sobre lo ocurrido: "Ya está, somos grandes, no tenemos 20 años". Mariela sentenció que "No podemos estar haciendo ridiculeces" al ser consultada sobre una posible reconciliación con el cantante.

Mariela Sánchez desmintió los rumores de crisis previas a la aparición de la fanática formoseña, a la que ella ya conocía, asegurando con firmeza que "Nunca nos separamos antes".

La empresaria está enfocada en procesar el final de la relación con serenidad. "Estoy bien, quedan lindos recuerdos. Ahora hay que transitar un proceso que cada uno lo transita distinto", expresó. Aunque dijo que no sabe si se volvería a enamorar, dejando la incertidumbre de este nuevo capítulo personal, la cordobesa destacó la buena relación que el cantante mantuvo con sus allegados, señalando que su familia "lo quiere mucho y no tienen nada para decir".

Finalmente, Mariela cerró su declaración con palabras medidas y sin buscar venganza pública, resumiendo su postura frente a la exposición mediática: "Lo quiero mucho, entonces no voy a hacer ningún teatro de nada".