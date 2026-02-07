La inflación de alimentos y bebidas mostró una fuerte aceleración en la primera semana de febrero. De acuerdo con un relevamiento privado, los precios del rubro registraron un incremento del 2,5%, el salto semanal más elevado desde marzo de 2024.

El dato fue difundido por la consultora LCG, que realiza un seguimiento semanal de los precios de los alimentos. Según la medición, no solo se trata del mayor aumento en lo que va del año, sino que para encontrar una variación superior hay que remontarse a la segunda semana de marzo del año pasado, cuando el impacto de la devaluación de diciembre de 2023 aún se reflejaba con fuerza en los precios.

La suba se da en un contexto de debate por la decisión del Gobierno de bloquear la publicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, basado en una canasta de consumo más actualizada. Por el momento, continuará vigente el índice actual, que otorga mayor ponderación a los alimentos y bebidas.

De mantenerse esta dinámica durante el resto del mes, el aumento de los alimentos sumará presión al IPC de febrero, que también estará influido por los incrementos en las tarifas de servicios derivados de la reducción de subsidios.

En el detalle de la canasta relevada por LCG, las mayores subas se observaron en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con un incremento del 7,3%. También se destacaron los aumentos en productos de panificación, cereales y pastas, que avanzaron un 6%.

En contraste, algunos rubros mostraron bajas en la primera semana del mes. Los aceites retrocedieron un 0,1%, mientras que las frutas registraron una caída del 0,9%, según el mismo informe.

El comportamiento de los precios de los alimentos será uno de los factores clave para la evolución de la inflación durante febrero, en un escenario marcado por ajustes tarifarios y definiciones pendientes sobre la medición oficial del índice.