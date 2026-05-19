Mark Zuckerberg anticipó que las gafas inteligentes reemplazarán a los celulares

La forma en la que usamos la tecnología está a punto de transformarse por completo según las últimas novedades de Meta. Mark Zuckerberg presentó lo que considera como "EL reemplazo definitivo" para la telefonía móvil actual durante el evento Meta Connect 2025. Se trata de las nuevas gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, un equipo que busca integrar la realidad aumentada en la vida cotidiana de las personas.

El empresario fue tajante sobre el destino de los smartphones y aseguró que "dentro de 10 años muchas personas ya no llevarán sus teléfonos consigo, usarán sus gafas para todo". Para Zuckerberg, los dispositivos que usamos hoy en día "son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales", por lo que su evolución comercial habría llegado a un límite insuperable. El objetivo de este nuevo hardware es unificar audio, cámaras y conectividad en un diseño cómodo para el usuario.

Las funciones de este modelo incluyen una pantalla monocular que muestra notificaciones o traducciones sin que nadie más pueda verlas. El control del sistema se realiza mediante voz o con el accesorio Neural Band, que detecta los movimientos de los músculos para navegar por la interfaz. El creador de la compañía definió a su invento como el "formato ideal para la superinteligencia personal", capaz de procesar información visual y auditiva durante todo el día.

Aunque el cambio parece inminente, todavía existen limitaciones técnicas porque las gafas dependen de un equipo base y aún no gestionan llamadas de forma autónoma. El precio de salida se fijó en 799 dólares para el mercado de Estados Unidos y su llegada a otros países está programada para el transcurso de 2026.