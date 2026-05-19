Boca Juniors recibió una muy mala noticia en plena definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La Conmebol confirmó la sanción para Santiago Ascacíbar, quien deberá cumplir dos fechas de suspensión tras la expulsión sufrida frente a Barcelona de Ecuador.

El mediocampista no podrá estar presente en los dos compromisos decisivos que le quedan al equipo en esta instancia: el duelo ante Cruzeiro y el cierre del grupo frente a Universidad Católica de Chile. Ambos encuentros son clave para las aspiraciones del conjunto xeneize de avanzar a los octavos de final.

La sanción se originó por la roja directa que Ascacíbar recibió en Guayaquil, luego de impactar con una patada en la cabeza al futbolista Milton Céliz durante el partido frente a Barcelona SC. El árbitro revisó la acción mediante el VAR y determinó la expulsión inmediata por conducta violenta

Además de las dos fechas de suspensión, la Conmebol también le aplicó una multa económica de US$3.000, monto que será descontado automáticamente de los ingresos que el club debe percibir por derechos televisivos y patrocinio

La ausencia del exjugador de Estudiantes de La Plata representa un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda, especialmente por el rol que el volante venía teniendo dentro del equipo.

En Boca existía preocupación desde el momento de la expulsión, ya que se temía que la gravedad de la infracción derivara en una sanción mayor a una fecha. Finalmente, el castigo confirmado lo dejará afuera de toda la recta final de la fase de grupos.

Tras el partido en Ecuador, Ascacíbar había pedido disculpas públicamente a sus compañeros por la expulsión que condicionó al equipo. Según trascendió, el volante realizó una fuerte autocrítica dentro del vestuario y reconoció su error.

Ahora, el conjunto xeneize deberá afrontar dos verdaderas “finales” sin una de sus piezas más importantes en el mediocampo, en un momento donde cada punto será determinante para seguir con vida en la Libertadores.