Milei insultó a Viviana Canosa tras la falsa denuncia por pedofilia

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en el mundo de los medios tras la reciente entrega de los premios Martín Fierro. En un mensaje publicado desde su cuenta oficial en la plataforma X, el mandatario apuntó directamente contra la conductora Viviana Canosa. El jefe de Estado compartió un video de la cuenta Agarra la Pala donde se veía a Lizy Tagliani recibiendo su distinción y escribió la frase "Mierdosa teléfono...".

Esta reacción ocurrió en un momento de alta sensibilidad, justo cuando Tagliani terminaba de dar un discurso cargado de emoción. Durante la ceremonia número 54 de estos premios, la actriz pidió "justicia" para su familia y su hijo, visiblemente afectada por la situación personal que atraviesa. La publicación del presidente se inserta en medio de una disputa judicial y mediática entre Canosa y la humorista.

El conflicto entre ambas se agravó luego de que la periodista lanzara diversas acusaciones públicas, lo que llevó a la actriz a buscar una resolución en los tribunales por las consecuencias familiares sufridas.

No es la primera ocasión en la que Milei utiliza sus perfiles digitales para cuestionar o insultar a Canosa, ya que cuenta con varios antecedentes de enfrentamientos similares. La actitud del presidente reabrió el debate sobre la forma en que se vincula con la prensa y el uso de canales oficiales para intervenir en peleas del espectáculo.